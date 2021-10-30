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В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги?, – СМИ

  12   0 30.10.2021, 12:05 | Новости, Политика
В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги?, – СМИ

По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает "Інформатор".

Как пишет издание, до этого Балога договаривался с Виктором Медведчуком, чтоб тот взял Андрея в список ОПЗЖ, но впоследствии сделка сорвалась.

Теперь Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова в обмен на будущий список партии в облсовет и место для сына в проходной части общеукраинского списка. Для демонстрации серьезности своих намерений Балога даже вышел из коалиции со "Слугой Народа" в облсовете.

По мнению местных экспертов, на выходе из коалиции настоял лично Разумков и политттехнологи Ахметова, которые курируют проект экс-спикера.

 

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