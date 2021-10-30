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Джонсон предупредил мир о проигрыше в борьбе с изменением климата

  6   0 30.10.2021, 11:33 | Новости, Мир
Джонсон предупредил мир о проигрыше в борьбе с изменением климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил мир о проигрыше в борьбе с изменением климата. По его словам, это приведет к нехватке воды, еды, миграциям и конфликтам.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая на конференции перед поездкой на саммит G20 Джонсон заявил, что мир проигрывает изменениям климата.

"Человечество в целом проигрывает в перерыве со счетом 5:1. Нам предстоит пройти долгий путь, но мы можем это сделать. У нас есть возможность сравнять счет, сохранить позицию, вернуться, но это потребует огромных усилий", - сказал он.

Он отметил, что если человечество вовремя не примет мер по борьбе с глобальным потеплением, то это грозит миру голодом, миграцией и конфликтами.

"Мы можем привести наших детей, наших внуков, наших правнуков к жизни, в которой есть не только огромные перемещения населения и огромные миграции, но также нехватка продуктов питания, нехватка воды, конфликты", - сказал он.

Джонсон сравнил последствия с падением Римской империи.

"Посмотрите на свидетельства падения Римской империи, если вы сомневаетесь в том, что я говорю... Если мы не будем действовать правильно в борьбе с изменением климата, мы сможем увидеть, как наша цивилизация, наш мир также пойдет вспять, и мы отправим будущие поколения к жизни, которая будет гораздо менее приятной, чем наша собственная", - сказал Джонсон.

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