Под Киевом семья насмерть отравилась угарным газом

Правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства гибели семьи в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.

Трагедия случилась в квартире одного из жилых домов в пятницу, 29 октября. В 13:00 на пульт дежурного "102" поступило сообщение от местной жительницы - женщина заявила, что не может дозвониться к своим родным.

На место приехали сотрудники полиции и работники ГСЧС. В квартире были обнаружены тела трёх человек: мужчины в возрасте 55 лет, его жены в возрасте 51 года и 26-летней дочери. Признаков насильственной смерти на из телах не было обнаружено.

По предварительным данным, семья погибла в результате отравления угарным газом. На данный момент ведутся оперативно-следственные действия.

Кроме того, все жители дома, в котором случилась трагедия, были временно эвакуированы. Были вызваны специалисты аварийной газовой службы.