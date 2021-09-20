Разумков & Зеленський. Що між ними сталося?

"Розберімось, що стоїть за публічною сваркою між Разумковим-Арахамією в ефірі Свобода Слова. Так от. Кажуть оточення президента остаточно переконало Зеленского найближчі пів року іти на дострокові президентські. А за ними одразу провести дострокові парламентські. Чому? Тому що на думку Єрмака енд Ко ЗЕрейтинг ризикує найближчим часом почати різке падіння", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"І за два роки він може не переобратися. Але для дострокових президентських потрібно виконати дві умови:

- внести зміни до законодавства, які дозволять ЗЕ у разі його добровільної відставки балотуватись

- мати свого лояльного спікера.

Чому? Бо згідно з конституцією на час відсутності президента саме спікер керує країною. І якщо спікер не буде лояльним до преЗЕдента можуть бути нюанси. Наприклад спікер може скасувати або відтермінувати проведення виборів. Або проти ЗЕ порушать кримінальні справи. Погодьтесь, там є за що порушувати. Або інші сценарії, які лишать ЗЕ за бортом виборчих перегонів.

Тому вирішили терміново прибрати Разумкова. Тому шукають вірного та лояльного А з цим проблеми. Голосів поки не має.

Тому їх шукають. Тому Арахамія зустрічається із Коломойським. Тому Ахметов може отримати преференції в Держбюджеті 2022. Тому уважно спостерігаємо чим завершиться внутрішня боротьба у ЗЕ команді. Її результат значною мірою впливатиме на подальші політичні процеси в країні", - завершує політолог.