Береза: Украина – абсолютный европейский лидер антиваксерного движения

"Украина абсолютный европейский лидер антиваксерного движения. У нас всего 9% населения вакцинировано. При этом у нас заметен интенсивный рост количества заболевших, а сам уровень госпитализации с коронавирусом в Украине крайне высок. Последние дни госпитализируют уже 50% от выявленных больных. И, к сожалению, по-прежнему большое количество летальных случаев", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Вас интересует болеют ли привиты? Да, болеют. Но значительно легче, чаще всего без осложнений и без госпитализации. Потому что вакцина - это шанс снизить вероятность не только того, что вы заболеете, но и то, что у вас будет больший шанс на выживание, а сама болезнь пройдёт без осложнений. Вакцина - это шанс для тех, кто находится в группе риска - диабетиков, сердечников, людей с проблемами лёгких и с другими болезнями. К сожалению, Украина, в лице власти, не проводит популяризацию вакцинации. Я не вижу бордов с известными лидерами общественного мнения, которые призывали бы к вакцинации. Нет такой массированной рекламы и на тв. Рассылка sms от МОЗ похвальна, но явно запоздала. В общем, власть провалила вакцинацию, но даже не пытается исправить ситуацию. А огромный рост покупок фальшивых справок о вакцинации с внесением в базу лишь усугубляют ситуацию. При этом выявлено, как РФ информационно поддерживает антиваксерное движение через ботофермы и ЛОМов. Но украинская власть пассивна и позволяет дремучести побеждать в Украине.

Сначала Зеленский и его шобла провалили закупку вакцины, а затем они проваливают вакцинацию. И я не удивлён. Ведь тут не шоу надо делать, а заниматься системной работой. Не деньги из бюджета надо пилить, а заниматься спасением жизней украинцев. Надо не имитировать работу, а именно работать надо. И власть всем этим не занимается. У всего есть цена. И часть из более 50 тысяч украинцев уже заплатили своими жизнями за некомпетентность и глупость украинской власти. Поэтому не рассчитываете на власть. Занимайтесь своим спасением сами. Маски, социальную дистанцию, сангигиену и санитайзеры никто не отменял. Если есть возможность, то вакцинируйтесь. Я вакцинирован. Моя жена вакцинирована. Наши родители вакцинированы. Мой старший сын тоже вакцинирован. Обратитесь к своему семейному врачу и увеличьте свой шанс на выживание в борьбе с коронавирусом. И не будьте дремучими неучами.

PS В Израиле несколько дней назад умер от COVID-19 лидер антивакцинаторов Хай Шаулян. Он говорил, что коронавируса нет, а вакцина опасна и ненужна. Шаулян в своих аккаунтах в соцсетях призывал подписчиков не делать прививки от коронавируса. Он утверждал, что "эпидемии нет, а вакцина ненужна и опасна". Умер. От коронавируса. Не будьте, как Шаулян. Будьте вакцинированными и живыми", - завершает Береза.