Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС – поранений український боєць

Упродовж минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу один військовий отримав кульове поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, інформує UAINFO.org.

"Протягом минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Стан здоров'я пораненого - тяжкий.

Станом на 7 годину ранку, 29 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

UAINFO