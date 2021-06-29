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Россия развалится через 10 лет – политолог

  7   0 29.06.2021, 10:00 | Новости, Мир
Россия развалится через 10 лет – политолог

Политический эксперт Руслан Осипенко в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил, что Россия развалится через 10 лет.

"Я не согласен с утверждением, что санкции против России будут ей вредить лишь в долгосрочной перспективе. Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже за 7 лет обогнала Россию. Это говорит о том, что развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, мы определенно не имеем столько потенциала, сколько они, но по многим пунктам мы их уже обогнали", - отметил эксперт.

Самое главное, подчеркнул он, что Россия теряет, это надежду на будущее развитие.

«У нее нет светлого образа будущего, через 3-5 лет все пройдет, они смогут договориться с Европой, США и продолжить свою работу, как до 2014 года. Почему такая надежда у них была? Потому что они имели исторический опыт со странами Балтии. Когда Россия их забрала, США им сказали: политически мы не согласны, а экономически сотрудничаем, потому что у России есть много природных ресурсов. С Украиной так не получится, потому что здесь затронуты принципиальные вопросы. Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и Перестройка - и все пошло под откос», - заявил Осипенко.

"Украина 24"

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