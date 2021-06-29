Фелиш пропустит два месяца из-за травмы

Нападающий решил сделать отложенную операцию.

Форвард "Атлетико" (Мадрид) и сборной Португалии Жоао Фелиш выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Как сообщает издание Marca, футболист первого июля перенесет хирургическое вмешательство на лодыжке.

Боль в лодыжке беспокоит Фелиша уже долгое время. Но он решил отложить операцию, потому что "Атлетико" боролся за чемпионство в Примере, а сборная Португалия участвовала Евро-2020.

После вылета "команды избранных" Фелиш решил до конца устранить эту проблему.

По информации источника, на восстановление португальца уйдет около двух месяцев.

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