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"Який рік – така й ялинка": у російському селищі встановили ялинку-"фалос" (фото)

  20   0 08.12.2021, 13:17 | Новости, Мир
"Який рік – така й ялинка": у російському селищі встановили ялинку-"фалос" (фото)

Жителі російського регіону обурені через ялинку у формі пеніса / фото Facebook / Айталіна Никифорова

Селище Вітім в Якутії прикрасили до Нового року та встановили ялинку. Жителі дуже обурилися, тому що новорічне дерево нібито нагадує своєю формою чоловічий статевий орган.

Про це у своєму Facebook написала одна з місцевих мешканок та опублікувала фото скандальної ялинки, інформує УНІАН.

На знімку добре видно, що гілки ялини внизу довгі та пишні, але приблизно від середини гілки короткі.

"Який рік - така ялинка. Зірка на кінці. Символічно. Прийдешній рік не принесе нічого хорошого", - пожартували користувачі соцмережі. 

При цьому деякі місцеві жителі назвали ялинку еротичною, а деякі вважають, що установку дерева ще не завершили.

У свою чергу в адміністрації селища в коментарі виданню "Підйом" повідомили, що ялинка ще не отримала остаточний вигляд. Планується, що дереву додадуть гілок, а також прикрасять гірляндами та іграшками. 

УНІАН

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