Український співак, який гастролює в Росії, розповів, чи контактував з ФСБ

Дорн зізнався, що не співпрацював з ФСБ в Росії / фото УНІАН

Український співак Іван Дорн, який активно гастролює в РФ, зізнався, що не контактував з російськими спецслужбами.

Про це йдеться в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує УНІАН.

"Жодного разу. Взагалі. Якби це сталося, я б припинив виступати на території Росії. Тому що я люблю свободу, я хочу вільно висловлювати і транслювати свою музику. І я не хочу залежати від політичних аспектів", - сказав Дорн.

За його словами, він не має наміру співпрацювати зі спецслужбами ніде.

"Є моя особиста позиція, моє ставлення до моєї країни, до всіх інших країн, до моєї місії. І якщо хтось почне впливати на це, то я припиняю просто діяльність відразу",-додав він.

Дорн зізнався, що попри гастролі на території країни-агресора, залишається українським артистом.

"Я артист. Для мене музика - життя. І я ділюся нею з усіма, хто забажає. Це головний момент для мене і навіть для тих, хто мене зовсім не сприймає", - каже співак.

УНІАН