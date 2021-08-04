"Можно лишиться жизни": еще двое спортсменов вслед за Тимановской отказались возвращаться в Беларусь

Очередной скандал в белорусском спорте. Вслед за бегуньей Кристиной Тимановской, которую после конфликта со спортивным руководством страны пытались депортировать с Олимпийских игр в Минск (опальная белоруска уже получила польскую визу и вылетела в Европу), возвращаться на родину отказалась семиборка Яна Максимова и ее муж-десятиборец Андрей Кравченко.

Вице-чемпионка Европы не отобралась на Олимпиаду и в данный момент вместе с мужем (вице-чемпионом Игр-2008) и маленькой дочерью находятся в Германии. Максимова на своей странице в Instagram объяснила свое решение боязнью потерять свободу и лишиться жизни, информируют Факты.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь, - написала 32-летняя Яна Максимова. - К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится, и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм».

«В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на Олимпийские игры... А еще я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», - приводит слова Яны Максимовой Белорусский фонд спортивной солидарности.