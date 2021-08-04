Microsoft вимагатиме підтвердження вакцинації від усіх, хто входить до її офісів у США

Компанія Microsoft з вересня вимагатиме підтвердження вакцинації у кожного, хто входитиме у її офіси у США.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The Verge.

«Починаючи з вересня, ми вимагатимемо підтвердження вакцинації від всіх співробітників, постачальників і гостей, що входять у будівлі Microsoft у США», - ідеться в заяві компанії.

Співробітники, у яких є медичні показання або вагома причина, наприклад релігія, яка не дозволяє їм робити щеплення, можуть отримати спеціальний дозвіл. Компанія оголосила про повне відкриття офісу «не раніше 4 жовтня 2021 року».

Рішення Microsoft було ухвалене після аналогічних заходів, вжитих іншими компаніями.

Facebook вимагає від співробітників дотримання маскового режиму та вакцинації, розраховуючи повністю відновити роботу в жовтні. Google також вимагатиме щеплення від працівників, перш ніж вони зможуть повернутися в офіси, відклавши відновлення офісної роботи до 18 жовтня.

Укрінформ