Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:04

"Такая фигня, что никаких прогнозов давать практически невозможно": Комаровский о новой вспышке коронавируса в Украине

17:22

У Києві із 4 по 25 серпня проходить виставка "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду" (фото, відео)

17:01

Екстремальна спека в Греції: метеорологи зафіксували рекордні +47 градусів

16:01

Microsoft вимагатиме підтвердження вакцинації від усіх, хто входить до її офісів у США

15:01

"Можно лишиться жизни": еще двое спортсменов вслед за Тимановской отказались возвращаться в Беларусь

14:39

Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо

14:24

Борець Парвіз Насібов приніс Україні друге срібло на Олімпіаді в Токіо

14:07

Фурса: Прийшов час змушувати вакцинуватися, чи не так?

13:02

Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки

12:14

Тести на антитіла до коронавірусу не мають сенсу: пояснення від МОЗ

11:01

Портников: В Україні ніхто не може розраховувати на безпеку. Уб'ють – кого захочуть

09:57

"Кожен третій помре": Комаровський назвав головне смертельне захворювання в Україні, з яким необхідно боротися терміново

09:00

Клімкін: Не виключаю, що вбивство Віталія Шишова - це більше, ніж злочин проти лідера білоруської опозиції

08:32

Окупанти за добу дев'ять разів зривали "тишу" в зоні ООС

08:15

Новый валютный порядок: что будет с долларом – Project Syndicate

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо

  37   0 04.08.2021, 14:39 | Новости, Спорт
Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк / фото REUTERS

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца. Це перше золото України на Іграх в Токіо!

Беленюк виступає у ваговій категорії до 87 кг, інформує УНІАН. 

Зазначимо, що на шляху до фіналу українець переміг чинного чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, який представляє Сербію. Українець взяв реванш за поразку на чемпіонаті Європи в 2021 році, вигравши з рахунком 3:1. У чвертьфіналі українець був сильнішим за алжирця Башира Сід Азара. Сутичка завершилася з нічийним рахунком, але Беленюк провів останню активну дію і за рахунок цього пройшов у півфінал. 

В 1/2 фіналу суперником Беленюка був хорват Іван Гуклек. Беленюк віддав перше очко супернику, але потім зрівняв рахунок і провів два поспіль прийоми. Українець переміг з рахунком 7:1.

Жан Беленюк: головні досягнення

На Олімпійських Іграх в Ріо Беленюк став срібним призером.

На чемпіонатах світу українець двічі вигравав золото (у 2015 і 2019 роках), а також по разу срібло і бронзу.

Також Беленюк є триразовим чемпіоном Європи і чемпіоном Європейських ігор-2019. 

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (53)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]