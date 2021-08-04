Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк / фото REUTERS

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца. Це перше золото України на Іграх в Токіо!

Беленюк виступає у ваговій категорії до 87 кг, інформує УНІАН.

Зазначимо, що на шляху до фіналу українець переміг чинного чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, який представляє Сербію. Українець взяв реванш за поразку на чемпіонаті Європи в 2021 році, вигравши з рахунком 3:1. У чвертьфіналі українець був сильнішим за алжирця Башира Сід Азара. Сутичка завершилася з нічийним рахунком, але Беленюк провів останню активну дію і за рахунок цього пройшов у півфінал.

В 1/2 фіналу суперником Беленюка був хорват Іван Гуклек. Беленюк віддав перше очко супернику, але потім зрівняв рахунок і провів два поспіль прийоми. Українець переміг з рахунком 7:1.

Жан Беленюк: головні досягнення

На Олімпійських Іграх в Ріо Беленюк став срібним призером.

На чемпіонатах світу українець двічі вигравав золото (у 2015 і 2019 роках), а також по разу срібло і бронзу.

Також Беленюк є триразовим чемпіоном Європи і чемпіоном Європейських ігор-2019.

УНІАН