Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:31

Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!"

12:04

"Держава усувається від зобов’язань перед людьми і перекладає їх на роботодавця", – адвокат щодо зменшення розміру лікарняних 

11:30

Бутусов: Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної

11:02

США продовжать переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"

09:58

Групові зґвалтування та відрізані геніталії: нардеп заявила про сексуальні тортури на Донбасі (відео)

09:00

Bloomberg узнал детали о новых санкциях ЕС против Беларуси: "под огонь" попадут более 70 человек

08:43

Россия сегодня начнет закачивать газ в первую нитку "Nord Stream 2"

08:30

Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, поранено військового – штаб ООС

07:31

Сегодня начинается XVI чемпионат Европы по футболу

23:29

Встреча с Путиным проверит "границы дипломатии" Байдена – The Washington Post

23:00

Хотіли сфотографуватись. У Київській області школярка застрелила однокласника

20:01

"Необхідна тотальна ревізія законодавства за роки незалежності", – експерт про перші кроки боротьби з корупцією

19:00

Комаровский высказался о "черной плесени"

18:29

"Здохнеш, як паскудна собака", – власник "БРСМ-нафта" Біба пригрозив розправою журналісту "1+1"

18:06

Насколько влиятельны тайные дочери Путина? – Bild

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Bloomberg узнал детали о новых санкциях ЕС против Беларуси: "под огонь" попадут более 70 человек

  11   0 11.06.2021, 09:00 | Новости, Мир
Bloomberg узнал детали о новых санкциях ЕС против Беларуси: "под огонь" попадут более 70 человек

Лукашенко заставил Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать Протасевича / фото REUTERS

Европейский Союз намерен предложить санкции в отношении более 70 человек и организаций в рамках нового пакета карательных мер, направленных против режима Лукашенко.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, пишет УНИАН.

Еще 71 человек и 7 организаций попадут под санкции, список которых расширили в связи с арестом белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В список входят судьи и прокуроры, принимавшие участие в вынесении приговоров протестующим, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов.

Есть также горстка компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях и обвиняющихся в поддержке правительства Лукашенко и его репрессий в отношении граждан.

Этим лицам и организациям запретят въезд в ЕС, а также заморозят активы на территории Союза.

Это следующий шаг ЕС в ответ на репрессивные действия Беларуси. Режим Лукашенко в 2020 году жестко подавил протесты против фальсификации выборов, а в мае заставил пассажирский самолет Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс.

ЕС уже ввел санкции против 7 белорусских компаний и 88 физических лиц, в том числе и Александра Лукашенко, и работал над расширением перечня еще до ареста Протасевича.

В этом месяце члены ЕС согласились запретить белорусским самолетам пересекать европейское воздушное пространство и садиться в аэропортах. Еврокомиссия от комментариев отказалась.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после того, как в мае ЕС согласился также одобрить "адресные экономические санкции". Секторы, которых они затронут, пока не определены, но, вероятно, они будут включать калийные удобрения.

Романа Протасевича задержали в аэропорту "Минск" вместе с девушкой Софией Сапегой 23 мая. При этом Лукашенко поднял в воздух истребитель Миг-29. Сейчас оба арестованы и находятся в СИЗО.

УНИАН

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (239)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]