Групові зґвалтування та відрізані геніталії: нардеп заявила про сексуальні тортури на Донбасі (відео)

Нардеп Ірина Геращенко заявила про масові зґвалтування полонених на Донбасі / фото УНІАН

Звільнені з полону бойовиків на Донбасі українці ставали жертвами сексуального насильства з боку бойовиків.

Таку заяву народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує УНІАН.

"Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків та жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування", - сказала нардеп.

При цьому Геращенко закликала створити колективний позов.

"Жертви групового зґвалтування" - Ірина Геращенко про сексуальне насилля на Донбасі

За її словами, про такі тортури немає інформації у жодній міжнародній доповіді.

"Коли ми забирали людей без рук, коли ми забирали людей без геніталій - це не може прощатися", - додала нардеп.