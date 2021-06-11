Россия сегодня начнет закачивать газ в первую нитку "Nord Stream 2"

Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнется его заполнения газом.

Об этом сообщила компания-оператор трубопровода Nord Stream 2, передает Укринформ.

Согласно сообщению, 10 июня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С 11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

Впрочем, это не значит, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию. Согласно сообщению, пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

Кроме того, сейчас идет укладка труб второй нитки газопровода, добавили в компании.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 мая приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций против строительства газопровода Nord Stream 2.

Украинские парламентарии подчеркнули, что высоко ценят категорическую позицию США против завершения строительства Nord Stream 2. Одновременно они выражают обеспокоенность тем, что представленный 19 мая 2021 года Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника Северного потока-2 - Nord Stream AG.

Укринформ