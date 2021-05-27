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"Створять нереальні для життя умови та будуть катувати", – білоруський блогер про долю Протасевича та умови роботи журналістів 

  6   0 27.05.2021, 19:00 | Новости, Мир
"Створять нереальні для життя умови та будуть катувати", – білоруський блогер про долю Протасевича та умови роботи журналістів 

Робота білоруських медіа в умовах диктаторського режиму нинішньої влади Білорусі є неможливою, а на білоруського журналіста та колишнього головного редактора проєкту NEXTA Романа Протасевича чекають серйозні випробування.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Ілля Добротвор, білоруський журналіст та блогер, передає UAINFO.org.

"Оскільки білоруська влада мстива, вони будуть відігруватись на ньому: створять нереальні для життя умови, будуть катувати - це безумовною", - сказав він. 

За словами білоруського блогера, так звані "зізнання Протасевича", що можна побачити в мережі - "звична практика білоруської влади з вибивання таких зізнань".  

"Ця практика для Білорусі цілком звична, коли з людей вибивають зізнання і записують їх на відео. На жаль, по стану Протасевича ми бачимо, що він перебуває під вкрай сильним тиском", - сказав Ілля Добротвор.

Блогер також окремо зауважив, що нині медіа Білорусі «залишаються розгромленими», і не можуть працювати відкрито і вільно. Ситуацію погіршили законодавчі зміни, що взагалі унеможливлюють незалежну роботу медіа.  

"Нам не дають працювати, а з умовою нового законодавства будь-яке напів-слово чи слово дає підстави для влади притягнути вас до кримінальної відповідальності. Тому Білоруські журналісти фактично є заручниками. Білоруські правоохоронці отримали законні підстави робити всі дії, що раніше були незаконними: обшуки, перегляд телефону, заборона проведення зйомки", - сказав він.

Ілля Добротвор також окрему увагу звернув щодо ухваленого пакету законів щодо протидії екстремізму, відповідно до чого "владі дозволено трактувати як екстремізм фактично будь-яке висловлювання журналіста".  

"Від цієї влади можна чекати чого-завгодно. Все, що можна зробити - вони зроблять. Кримінальний режим зачищає навіть свідків подій - така ситуація у Білорусі", - завершив він. 

UAINFO

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