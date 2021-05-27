Установлена причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson

Немецкие ученые заявили, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson&Johnson (J&J). Об этом 27 мая сообщила газета Evening Standard, пишет Корреспондент.

Как отметил руководитель исследования, профессор Франкфуртского университета Рольф Маршалек, причина кроется в аденовирусных векторах, которые используются в вакцинах для доставки в организм "генетических инструкций" для SARS-CoV-2.

Попав в ядро клетки, они расщепляются, создавая мутантные версии, которые не могут связываться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации.

В соответствии с выводами Маршалека, мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов примерно у одного человека из 100 тысяч.

По мнению профессора, проблему можно решить, если разработчики вакцин с аденовирусными векторами изменят последовательность генов, кодирующих шиповой белок, чтобы предотвратить его расщепление.

Это не касается мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, которые отправляют генетический материал белка-шипа непосредственно в клеточную жидкость, минуя ядро.

Ученый указал, что Johnson&Johnson уже связалась с его лабораторией и попросила предоставить соответствующие рекомендации.

Также полученные данные немецкий исследователь предоставил Институту имени Пауля Эрлиха в Лангене и консультативному органу страны по вакцинации и иммунизации.

При этом некоторые ученые уже заявили, что теория Маршалека - лишь одна из многих гипотез и для ее подтверждения необходимы дополнительные доказательства.

Корреспондент