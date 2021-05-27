Установлена причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson

Немецкие ученые заявили, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson&Johnson (J&J). Об этом 27 мая сообщила газета Evening Standard, пишет Корреспондент.
Как отметил руководитель исследования, профессор Франкфуртского университета Рольф Маршалек, причина кроется в аденовирусных векторах, которые используются в вакцинах для доставки в организм "генетических инструкций" для SARS-CoV-2.
Попав в ядро клетки, они расщепляются, создавая мутантные версии, которые не могут связываться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации.
В соответствии с выводами Маршалека, мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов примерно у одного человека из 100 тысяч.
По мнению профессора, проблему можно решить, если разработчики вакцин с аденовирусными векторами изменят последовательность генов, кодирующих шиповой белок, чтобы предотвратить его расщепление.
Это не касается мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, которые отправляют генетический материал белка-шипа непосредственно в клеточную жидкость, минуя ядро.
Ученый указал, что Johnson&Johnson уже связалась с его лабораторией и попросила предоставить соответствующие рекомендации.
Также полученные данные немецкий исследователь предоставил Институту имени Пауля Эрлиха в Лангене и консультативному органу страны по вакцинации и иммунизации.
При этом некоторые ученые уже заявили, что теория Маршалека - лишь одна из многих гипотез и для ее подтверждения необходимы дополнительные доказательства.