В Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы

Тасманийские дьяволы родились на материковой части Австралии впервые за 3000 лет, после того, как они вымерли в стране.

Семь маленьких тасманийских дьяволов родились в заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.

Как сообщает CNN, тасманийские дьяволы вымерли на материке после прибытия динго - разновидности диких собак - и были ограничены островом Тасмания, информирует. Также их численность пострадала от заразной формы рака, от которой погибло около 90% популяции.

В сентябре прошлого года тасманийских дьяволов вернули в дикую природу на материковой части Австралии. И теперь, всего через несколько месяцев существа успешно воспроизвели потомство размером с очищенный арахис.

Тасманийские дьяволы - самые крупные хищные сумчатые в мире и местные хищники. Это означает, что их реинтродукция поможет контролировать популяции диких кошек и лисиц, которые охотятся на другие исчезающие виды. Дьяволы также являются падальщиками, что помогает защитить окружающую среду от болезней.

По последним данным, в самой Тасмании в дикой природе осталось всего 25000 дьяволов.

УНИАН