Фурса: Беларусь находится в заложниках у своего правителя-узурпатора, диктатора и убийцы Лукашенко. А сам Лукашенко – в заложниках у Путина

"Беларусь превращается в государство-террорист, когда грозит убийством гражданам ЕС, чтобы посадить самолет с журналистом, критиком режима. Россия превращается в государство-террорист, когда убивает попутно граждан ЕС и Британии, пытаясь убить своих граждан, которые считаются врагами режима, и взорвать оружие, которое предназначено для Украины", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org

"От действий диктаторов страдают, прежде всего граждане России и Беларуси. Беларусь в заложниках у своего правителя-узурпатора, диктатора и убийцы Лукашенко. А Лукашенко в заложниках у Путина, потому что не реформированная экономика Беларуси не жизнеспособна без постоянных дотаций из России.

А ниже динамика реальных доходов россиян до и после аннексии Крыма и войны, которую они развязали в Украине.

Что тут причина, а что следствие, уже решайте сами.

П.С. И да, как бы это ни было парадоксально, реальные доходы украинцев сейчас на самом высоком уровне за всю историю, как и средняя зарплата в долларах. Даже несмотря на войну, которую против нас развязал один из безумных диктаторов. Это к вопросу о правильности цивилизационного выбора, сделанного на Майдане и эффективности реформ, которые проводились с 2015 года вместе с нашими западными партнерами. А если бы Украина еще и не саботировала сотрудничество с МВФ...", - завершает Фурса.