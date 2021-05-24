Дієтолог: Якщо вживати "правильні" макарони декілька разів на тиждень, то шкоди для фігури не буде

"Багато людей асоціюють страви з макаронами з не зовсім здоровою їжею. Дійсно, надлишок мучного шкідливий для здоров'я. Але якщо грамотно і відповідально підійти до вибору продукту, то вийде безпечне і корисне джерело багатьох поживних речовин", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Макаронні вироби (паста, італійською, буквально «тісто»), які виготовлені з твердих сортів пшениці головний інгредієнт італійської кухні. Не дарма існує так багато їх різновидів і кожен з них, врешті-решт, відмінно поєднується з різними соусами і гарнірами. Вони добрий спосіб втамувати голод. Але зважайте на склад і кількість соусів, які можуть додати надлишок калорійності і жирності стравам з пастою.

Макарони твердих сортів під час приготування краще не переварювати - це підвищує глікемічний індекс і калорійність страви. В Італії стандартно готують до ступеня al dente («на зубок», тобто сама середина виробу трохи недоварена і може здаватися напівсирою. Пам'ятайте, що 100 г сухих макарон після варки перетворюються в порцію вагою 250-300 г. Якщо вживати такі «правильні» макарони декілька разів на тиждень, то шкоди фігурі не буде.

Різні типи макаронних виробів мають італійські назви, що відповідають їхнім формам та розмірам. Тут і бантики, і трубки, і нитки, і стрічки та багато інших", - завершує дієтолог.