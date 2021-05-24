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Кевин Спейси возвращается в кино после обвинений в сексуальных домогательствах

  6   0 24.05.2021, 20:02 | Новости, Культура
Кевин Спейси возвращается в кино после обвинений в сексуальных домогательствах

Голливудский актер Кевин Спейси, который ранее угодил в громкий секс-скандал из-за домогательств, спустя несколько лет снова возвращается в кино. Так, знаменитость сыграет детектива, который расследует ложное дело о педофилии в фильме "Человек, который привлек Бога".

Продюсером картины является Франко Неро. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Среди актеров я связался с Кевином Спейси. Я был бы очень счастлив вернуть его на съемочную площадку. Мы ждем окончания пандемии, чтобы начать с того места, где была прервана наша подготовительная работа", - рассказал продюсер фильма.

Кроме того, известно, что съемки киноленты "Человек, который привлек Бога" начнутся уже в ближайшее время.

Напомним, что секс-скандал вокруг Кевина Спейси разразился в 2017. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над "Карточным домиком". В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

В 2020 году на американского актера Кевина Спейси снова подали в суд из-за домогательств и изнасилования подростков. В качестве одного из истцов выступил артист Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны Спейси.

Обозреватель

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