Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

«В последнем докладе Службы общественного здравоохранения Великобритании по эпиднадзору за вакцинами теперь сообщается, что вакцинированных людей с положительным результатом теста на коронавирус больше, чем невакцинированных, для всех возрастных групп, начиная с 30-39 лет», — утверждает в Twitter британский профессор экономики Дэвид Пэтон, у которого широкая аудитория в социальной сети.

Это совершенно верно, как доказывает рассматриваемый доклад. В сентябре среди 40-49-летних количество зараженных среди вакцинированных людей даже вдвое выше, чем среди невакцинированных (1281 человек на 100 тыс. против 690). Но означает ли это, что люди, иммунизированные благодаря вакцине, больше рискуют заразиться?

Об этом говорится в статье Le Figaro, информирует UAINFO.org.

На самом деле подобное явление не вызывает ни удивления, ни особого беспокойства по двум причинам.

Во-первых, вакцина не полностью защищает от риска заражения. Следовательно, можно заразиться вирусом даже при прохождении полного цикла вакцинации. «Вакцины, которыми мы располагаем в настоящее время, вводятся в мышцу руки.

Это дает возможность приобрести хороший общий иммунитет и тем самым защититься от тяжелых, глубоких форм заболевания. Но это не обязательно даст очень хороший поверхностный иммунитет на уровне слизистых оболочек», — объяснил несколько недель назад профессор Мишель Конье, медицинский биолог и иммунолог из университетской больницы Ренна.

Однако избранными входными воротами для вируса является именно слизистая оболочка носа.

Некоторые ученые предупреждали об этом еще до начала использования вакцин, и их способность предотвращать заражение оказалась даже хуже, чем ожидалось.

Кроме того, прошедшие полный цикл вакцинации люди в Великобритании, как и во Франции, в настоящее время составляют большинство населения (67,5% и 67,4% соответственно), включая детей. Поэтому неудивительно, что в вакцинированной группе автоматически обнаруживается больше зараженных, поскольку вирус продолжает циркулировать.

«Если бы 100% людей пристегнули ремни безопасности, то количество несчастных случаев со смертельным исходом уменьшилось бы, но из всех смертей, которые произойдут, 100% будут касаться людей, которые пристегнули ремни безопасности. Это не означает, что ремень безопасности не работает», — объяснил этим летом CBC News Райват Деонандан, эпидемиолог из Университета Оттавы в Канаде.

«Тем более, что «вакцинированные люди могут подвергаться большему воздействию, чем невакцинированные: более расслабленное поведение, меньше проверок и более редкая самоизоляция, частое посещение зон, где вирус циркулирует больше», — объясняет Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний в Университете Монпелье.

Проще говоря, повышенный риск заражения вирусом представляет не сам факт вакцинации, а тот факт, что вакцинированные люди возобновили свою прежнюю жизнь в большей степени, чем непривитые, и что они меньше берегутся, и это делает их более уязвимыми к инфекции.

Кроме того, продолжает исследователь, «в число невакцинированных включены и люди, заразившиеся естественным путем — потенциально скорее, чем вакцинированные, — некоторые из них заразились недавно. Поэтому в настоящее время они защищены от дельта-варианта».