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НАТО и ЕС могут утвердить новую оборонную декларацию на фоне агрессии России

  4   0 23.10.2021, 09:35 | Новости, Мир
НАТО и ЕС могут утвердить новую оборонную декларацию на фоне агрессии России

НАТО сотрудничает с евроинститутами для подготовки новой, третьей по счету, декларации с ЕС. Она должна определить основные направления взаимодействия между двумя организациями на фоне растущей агрессии России и Китая.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, общим интересам Альянса и ЕС относятся многие сферы, среди которых - вопрос военной мобильности, безопасности на море, противодействие кибернетическим и гибридным угрозам.

Одним из примеров такого сотрудничества является текущая ситуация в Косово, где силы НАТО поддерживают усилия дипломатов ЕС. Подобные контакты касаются также обеспечения военно-морского присутствия, поддержания региональной стабильности, обмена информацией во всех вопросах, где эти организации работают вместе.

"Убежден, что пришло подходящее время обновить нашу декларацию и определить дальнейшие амбициозные цели сотрудничества между НАТО и ЕС. Мы разделяем одинаковые ценности, перед нами встают одни и те же вызовы. И во многом у нас общие члены: более 90% людей, которые живут в Евросоюзе, проживают и в странах НАТО. Поэтому есть прямой смысл работать вместе. Наша общая цель - принять эту декларацию в декабре, до конца года", - подчеркнул Столтенберг.

При этом ЕС намерен повысить стратегическую автономию в сфере обороны, в частности, создать корпус быстрого реагирования, так называемые «силы первого вхождения» численностью до 5 тысяч военнослужащих, для поддержки миссии ЕС и вероятного реагирования на кризисы.

Лидеры евроинститутов последовательно заявляют, что эти усилия не ставят целью подменить НАТО, но усилят возможности ЕС действовать там, где Альянс не может или не считает целесообразным вмешиваться.

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