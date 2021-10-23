В Украине более 23 тысяч новых больных коронавирусом

За сутки в больницы госпитализировали более пяти тысяч украинцев, 483 человека умерли.

В Украине по состоянию на субботу, 23 октября, подтвердили 23 229 новых случаев COVID-19, за время эпидемии коронавирусом заразились 2,7 млн украинцев, сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки из больниц выписали 8 330 человек, госпитализировали - 5 362, не смогли справиться с осложнениями заболевания 483 пациента.

С начала эпидемии ковид стал смертельным для 63,4 тысяч украинцев, переболели им 2,3 миллиона человек.