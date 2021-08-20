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Сонячно, але вже вже одними шортами та "бретельками" не обійтися: Діденко розповіла, якою буде погода 21 серпня

  10   0 20.08.2021, 18:30 | Новости, Общество
Сонячно, але вже вже одними шортами та "бретельками" не обійтися: Діденко розповіла, якою буде погода 21 серпня

Фото - Alexandr Senko

Субота синоптична. 21-го серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск.

Про це на власній сторінці у Facebook пише синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

Тому в більшості областей опади малоймовірні - сонячно.

Лише на Сході залишки атмосферного фронту зумовлять локальні грозові дощі, а також у західних областях подекуди можливий періодичний дощ із грозою. Карта.

Вітер північно-західного напрямку може завтра бути рвучким на Півночі та у центральних областях, обережно під щитами та білбордами.

Температура повітря протягом суботи становитиме +22+29 градусів.

Якщо збираєтесь бути на вулиці ввечері чи рано вранці - вже треба одягати щось тепліше!

У Києві завтра передбачається суха сонячна погода із температурою повітря +24+26 градусів. Але вночі, пізніше ввечері та вранці +14+18 градусів. Тому вже одними шортами та бретельками не обійтися.

Тримаємо око на найближчу синоптичну перспективу.

22, 23 серпня в Україні - розкішна погода, сухо, сонячно та тепло.

24-го серпня на Заході та Півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось у західних областях трохи похолодає.

У Києві - діаграма - на День Незалежності температура повітря підвищиться до +30 градусів, тобто, буде спекотно, можливі локальні грозові дощі.

Тому вже зараз продумайте, що цього Дня одягнути, у торбу дощовичок чи парасольку невелику, обов'язково пляшечку води, капелюшок від сонця, вишиванку із тоншої тканини та з коротким рукавом (за бажанням, звісно), пісенник, щоб слова знакових пісень не забути)

І головне, звичайно, відповідний настрій та розуміння, який це для нас усіх важливий день.

Наталка ДІДЕНКО, синоптик

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