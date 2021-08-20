Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Певица Бритни Спирс оказалась в центре очередного скандала - ее обвинила в нападении домработница, сообщает TMZ, пишет Корреспондент.

По информации издания, инцидент произошел 16 августа из-за собаки звезды. Домработница Спирс отвела питомца к ветеринару, заявив, что с животным неправильно обращаются.

По возвращении между женщинами вспыхнула ссора, и певица якобы выбила у помощницы телефон из рук и ударила ее.

После этого пострадавшая позвонила в полицию, а затем отправилась в участок и подала заявление.

Инсайдеры, близкие к Бритни, утверждают, что физической ссоры между ней и помощницей не было, однако в департаменте округа шерифа подтвердили, что дело будет направлено для рассмотрения в прокуратуру.

Адвокат Бритни заявил ВВС, что это была простая ссора, а пресса намеренно раздула из нее сенсацию.

Отмечается, что скандальная ситуация может навредить Бритни в борьбе за собственную свободу. Недавно ее отец Джейми Спирс, который 13 лет контролировал дела певицы, заявил, что готов сложить с себя полномочия опекуна.

Теперь суд должен решить, готова ли Бритни распоряжаться своей жизнью самостоятельно.