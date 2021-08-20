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Британія затвердила препарат Ronapreve для лікування COVID-19

  9   0 20.08.2021, 19:01 | Новости, Мир
Британія затвердила препарат Ronapreve для лікування COVID-19

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великої Британії затвердило препарат Ronapreve для профілактики та лікування COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, препарат розроблений компанією Roche і Regeneron. Він належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

Японія в липні цього року стала першою країною, що видала ліцензію на препарат Ronapreve. Лабораторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.

Зазначається, що Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада та ЄС.

У світі станом на ранок 20 серпня зафіксовано понад 210,8, млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 188 млн осіб.

Укрінформ

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