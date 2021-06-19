Гвоздик: Усик - нежеланный соперник для Джошуа

Александр Гвоздик оценил возможность проведения боя Усик - Джошуа.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном поединке Энтони Джошуа и Александра Усика.

По словам украинца, Александр является нежеланным соперником для британского боксера.

"Не знаю, договорятся они о поединке или нет, ведь не знаю, как ведутся переговоры. Я только читаю СМИ, а в них, как водится, выплывает абсолютное большинство ерунды или выплывает то, что нам нужно слышать".

"Мне кажется, что Усик - нежеланный соперник Джошуа. Но даже не с той позиции, что он сейчас его обыграет их или перевернет, а ведь это просто не так интересно и нельзя дорого продать. Это мое мнение".

Гвоздик считает, что Усик должен поблагодарить Уайлдера за то, что тот сорвал поединок Фьюри и Джошуа.

"Уайлдер с помощью своих юристов поставил их в ту позицию, когда у них просто нет выбора. Понятно, что вместо того чтобы простаивать или лишаться титулов, платить какие-то отступные, им нужно боксировать. Так что Саня должен сделать какое-то заявление с благодарностью для Уайлдера. Это очень сильно приближает его к цели", - сказал Гвоздик в интервью BoxingTime.ua.

Напомним, поединок Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября в Лондоне.

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