Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:32

Фоменко платили за участие Зинченко в Евро-2016, - СМИ

21:05

"Россия ведет войну на всех фронтах": В Минобороны отреагировали на фейк о заморозке помощи США

20:33

Три раза выдворяли: в Киеве вновь задержан криминальный "авторитет"

20:06

В Киеве под колесами фуры погибли два пешехода

19:34

Гвоздик: Усик - нежеланный соперник для Джошуа

19:07

Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

18:35

Трассу Киев-Борисполь частично перекроют до конца лета

18:08

В Иране разбился вертолет, которые перевозил урны с избирательных участков

17:36

Кулеба и Ауреску обсудили ситуацию в Черном море

17:00

Под Ровно отец девятерых детей погиб страшной смертью из-за животных

16:37

Пеле: Хочу, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии

16:01

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

15:38

Оккупанты разместили танки на Донбассе с нарушением линии отвода и обстреляли беспилотник ОБСЕ

15:02

В Киеве умершим от COVID-19 медикам открыли памятник

14:30

В центре Киева посреди дороги прохожие обнаружили тело велосипедиста

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Гвоздик: Усик - нежеланный соперник для Джошуа

  4   0 19.06.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Гвоздик: Усик - нежеланный соперник для Джошуа

Александр Гвоздик оценил возможность проведения боя Усик - Джошуа.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном поединке Энтони Джошуа и Александра Усика.

По словам украинца, Александр является нежеланным соперником для британского боксера.

"Не знаю, договорятся они о поединке или нет, ведь не знаю, как ведутся переговоры. Я только читаю СМИ, а в них, как водится, выплывает абсолютное большинство ерунды или выплывает то, что нам нужно слышать".

"Мне кажется, что Усик - нежеланный соперник Джошуа. Но даже не с той позиции, что он сейчас его обыграет их или перевернет, а ведь это просто не так интересно и нельзя дорого продать. Это мое мнение".

Гвоздик считает, что Усик должен поблагодарить Уайлдера за то, что тот сорвал поединок Фьюри и Джошуа.

"Уайлдер с помощью своих юристов поставил их в ту позицию, когда у них просто нет выбора. Понятно, что вместо того чтобы простаивать или лишаться титулов, платить какие-то отступные, им нужно боксировать. Так что Саня должен сделать какое-то заявление с благодарностью для Уайлдера. Это очень сильно приближает его к цели", - сказал Гвоздик в интервью BoxingTime.ua.

Напомним, поединок Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября в Лондоне.

Фото Getty Images

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (433)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]