Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу для безопасности обеих стран и Европы в целом. Дипломаты скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Кулеба также выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.