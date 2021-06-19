В Киеве под колесами фуры погибли два пешехода

Жертвами аварии стали мужчина и женщина, которые пытались пересечь многополосную дорогу вне пешеходного перехода.

В столичном Дарницком районе в ночь на субботу, 19 июня, грузовик насмерть сбил двух человек, которые перебегали дорогу в неустановленном месте, сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что авария произошла на проспекте Бажана. Двое неизвестных погибли при попытке в темное время суток перебежать восьмиполосную дорогу.

По данным dtp.kiev.ua, жертвами аварии стали мужчина и женщина. ДТП произошло недалеко от подземного пешеходного перехода.

Как информирует Вартови Эспресо, на проспекте Бажана погибла супружеская пара. По словам свидетелей, водитель грузовика DAF сделал все возможное, чтобы избежать наезда, однако многотонное авто буквально раздавило обоих пешеходов.