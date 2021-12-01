Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Интересное явление можно наблюдать последние несколько дней в гибридном информационном пространстве, а именно, Александр Лукашенко и Владимир Путин делают заявления, не содержащие какой либо конкретики, но которые за них додумывают российские же пропагандисты.

Например, намедни, во время совещания с военными РБ, Александр Лукашенко довольно пространно заявил, что если кто-то там, на Донбассе затеет очередную "войнушку", то Беларусь выступит на стороне, сами знаете кого, в конфликте где-то там, пишет в своем блоге Злой одессит, информирует UAINFO.org.

Российские СМИ сразу же подчеркнули, что это фактически, в случае разгара войны на Донбассе, обещание Лукашенко выступить на стороне России. Хотя, в действительности, Лукашенко ничего не конкретизировал, то есть, выдал на-гора словоблудие, для внутреннего потребления, в особенности российского сегмента.

И вот, сегодня история повторяется. Ведь Владимир Путин в прямом эфире заявил: "Что касается угроз, то для людей, которые проживают в двух непризнанных ПОКА республиках "ЛНР" и "ДНР", там тоже создается постоянная угроза при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий".

И вот, все разом забыли про некие "угрозы", а говорят про путенское "пока". Что же это значит, неужели Путин намекает на признание "ЛНР" и "ДНР"?

Российские пропагандисты уже рефлексируют на это "пока" как на манну небесную, но, на самом деле, это такое же словоблудие для локального потребления россиян, как и намедни выданное Лукашенко.

Ведь, во-первых, о каком признании "ЛНР" и "ДНР" идёт речь? Россией? Ну, хорошо, Россия, страна, которая оккупировала эти территории, но восьмой год их не признаёт некими независимыми республиками, опасаясь санкций, от которых в россиюшке от года к году жить не легче. Думаете, она сейчас, в не самом лучшем экономическом положении, их "признает", не сделав это в куда лучшие и более стабильные времена?

Россия третий десяток лет не признаёт так называемую "ПМР", которую финансирует и постоянно на территории, которой находится военный контингент ВС РФ. Россия не признавала почти три десятилетия так называемую "НКР", которую помогла в 1990-х создать Армении, подсобив с оккупацией Карабаха.

А даже если и так, "признает", то, что это даст жителям этих самых "ЛНР" и "ДНР"?

Во-вторых, "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР" Россией, ровным счётом ничего не даст жителям оккупированных территорий. Россия "признала" независимость Абхазии и Южной Осетии, по сути, оккупировав их в 2008 году и, что это дало этим "гордым" и "независимым" республикам? Экономическая, культурная, социальная, инфраструктурная и прочие деградации этих территорий. Запустенье и нищета. Никакого процветания и никакой надежды на будущее.

А всё потому, что "признание" Россией это ничто - пустой звук, галочка в Википедии. А по факту, международная изоляция и статус оккупированных территорий что Грузии, что Молдовы, что Украины, что Азербайджана.

Поэтому, если честно, путинское "пока" меня точно так же рассмешило, как и лукашенковское "сами знаете кому". Ведь по факту, что словоблудие первого, что второго, не имеет какого либо решающего значения. Сотрясание воздуха, из которого делают сенсацию. И это, при всей своей очевидной никчёмности и тщедушности, весьма показательно.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)