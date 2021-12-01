Bloomberg: Блінкен у Стокгольмі окремо зустрінеться з Кулебою і Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 грудня у Стокгольмі окремо проведе зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і його російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на посадовця з Державного департаменту США, інформує УНІАН.
Зокрема, Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 2 грудня. Це буде перший контакт між ними в час, коли напруження зростає на тлі побоювання Заходу, що Росія можливо планує вторгнення в Україну.
Переговори Блінкена і Лаврова відбудуться в кулуарах міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі.
Водночас до того, як Блінкен зустрінеться з Лавровим, він окремо зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Україна на щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбудеться 2-3 грудня у Стокгольмі, збирається розповісти про безпекові загрози російської агресії.