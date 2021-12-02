Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:44

Стало відомо, що знайшли в Іллі Киви під час обшуків: деякі предмети дивують. ВІДЕО

20:01

Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

18:59

Bloomberg: Блінкен у Стокгольмі окремо зустрінеться з Кулебою і Лавровим

18:01

Олена Балаба: Третя українська буде, але не зараз. В нас взагалі так не працює

17:10

"Наші гроші": Від "антиахметівського" закону Україна щороку втрачатиме до $70 млн ренти

16:10

Кива каже, що буде молитися за тих, хто залишив його без наукового ступеня

15:04

Президент присвоїв звання Героя України командирові 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитрові Коцюбайлу

14:01

Сергей Фурса: Насколько дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента

13:37

"Ми давно чекаємо": в ОПЗЖ підтримали ідею Зеленського щодо діалогу з РФ для повернення Донбасу

13:00

Брэдли Купер рассказал, как на него напал грабитель с ножом

11:58

Опитування КМІС: 58,2% українців не підтримують другий термін Зеленського

11:00

Ученые назвали идеальное время для завтрака и рассказали, чем может грозить "опоздание"

10:38

Одноголосним рішенням Атестаційної колегії МОН Киву залишили без наукового ступеня

10:00

Андрей Илларионов объяснил, почему Путин сейчас не нападет на Украину

09:00

Сумний екватор преЗЕдента – Андрій Миселюк

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Стало відомо, що знайшли в Іллі Киви під час обшуків: деякі предмети дивують. ВІДЕО

  6   0 02.12.2021, 00:44 | Новости, Политика
Стало відомо, що знайшли в Іллі Киви під час обшуків: деякі предмети дивують. ВІДЕО

Виявляється, що одіозний депутат зберігає в незадекларованому будинку портрети з зображенням себе та своїх однопартійців з ОПЗЖ.

Журналісти проекту Bihus.Info з'ясували, що було знайдено в нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви під час обшуків у його незадекларованому будинку під Києвом.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів, інформує UAINFO.org.

Зокрема, Кива зберігає удома картини авторства журналістки підсанкційного видання "Страна" Світлани Крюкової. На одній з них одіозного депутата зображено як фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Цю картину Крюкова подарувала Киві на день народження. На іншій Кива разом з однопартійцями намальований як герой радянського фільму "Кавказька полонянка". Там також можна побачити Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука.

Також у депутата вдома знайшли багато готівки та золота. Мова йде про понад 1,1 млн гривень та $500 тисяч. Ще понад 300 тисяч гривень знайшли в його автомобілі. Примітно, що в декларації Киви вказано лише 425 тисяч гривень готівкових заощаджень. Вартість знайдених золотих злитків може становити щонайменше мільйон гривень. У декларації про золото депутат взагалі не згадує.

Обшуки у Киви

Як повідомлялося, вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав тоді міністр.

Лента статей

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (22)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]