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"Наш Олександре Григоровичу!": Нардеп Шевченко запевнив іменинника Лукашенка в любові українців

  7   0 30.08.2021, 12:04 | Новости, Политика
"Наш Олександре Григоровичу!": Нардеп Шевченко запевнив іменинника Лукашенка в любові українців

Фото: Facebook / Евгений Шевченко Євген Шевченко та Олександр Лукашенко в Гомельській області

Депутат вирішив привітати президента Білорусі не тільки від себе, але і від імені громадян України. Главі сусідньої держави він побажав продовжувати показувати "недбалим" свою "силу духу".

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко, якого виключено з фракції "Слуга народу" після неузгодженого візиту до Мінська, на своєму каналі в Telegram привітав з днем народження президента Білорусі Олександра Лукашенка, якому 30 серпня виповнилося 67 років. Звернення до голови сусідньої держави нардеп традиційно супроводжував компліментами і словами підтримки, причому не тільки від себе особисто, а й від імені численних, як він вважає, прихильників Лукашенка серед українських громадян, інформує Фокус.

"Дорогий наш Олександре Григоровичу! Від імені всіх українців, котрі підтримують Вас, а таких в Україні багато, вітаю з Днем народження!", - написав колишній "слуга".

Білоруському президентові Шевченко побажав "здоров'я, благополуччя, многая літа". Більше того, парламентарій висловив надію на те, що Лукашенко буде здатний "ще не раз показати недбалим силу духу справжнього державного діяча". Конкретизувати, хто мався на увазі під словом "недбалі", депутат не став, проте зазвичай ними називають недбалих співробітників, чиє ставлення до виконуваних посадових обов'язків позбавлено необхідної старанності.

Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 20 липня 1994 року - понад 27 років. На момент вступу на посаду йому було 40 повних років. На всіх наступних виборах, які відбулися у 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках, Лукашенко знову переобирався, хоча нерідко опозиція і представники західних країн ставили під сумнів прозорість голосування і звинувачували главу держави у фальсифікації підрахунку голосів.

Раніше нардеп Євген Шевченко потрапив у скандал після поїздки до Лукашенка. Парламентарій 20 квітня приїхав до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком, щоб "згладити зашквари Леоніда Кравчука".

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