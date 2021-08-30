Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:05

Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

12:04

"Наш Олександре Григоровичу!": Нардеп Шевченко запевнив іменинника Лукашенка в любові українців

11:03

Арестович розповів, як можна було уникнути Іловайської трагедії (відео)

09:57

США нанесли удар по автомобилю со смертником в Кабуле: среди жертв есть дети (фото)

09:00

Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

08:09

Бернли подписал Максвелла Корне из "Лиона"

07:10

Во Львове пациентка после трепанации сбежала из больницы

06:11

В мире удвоилось число людей с гипертонией, - ученые

05:12

Land Rover отозвал 111 тысяч кроссоверов и внедорожников

04:13

У Тома Круза на съемках фильма угнали авто с личными вещами

03:05

Караваев оценил группу "Динамо" в Лиге чемпионов

02:06

В Израиле разрешат вакцинировать третьей дозой всех желающих

01:07

Назван симптом, сигнализирующий о высоком уровне холестерина в крови

00:08

В 2022 году появится Kia Niro второго поколения

23:03

У Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

  4   0 30.08.2021, 13:05 | Новости, Мир
Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

Шторм и сильный ветер, которые вызвал ураган "Ида", изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана, сообщает CNN, передает ZN.UA.

"Я помню, что во время урагана "Катрина" произошло некоторое изменение направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно" - заявил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перриен.

Перриен допустил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану утром в воскресенье. К настоящему времени он ослаб до второй категории из пяти возможных и продолжает двигаться вглубь штата. В момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). Сильнейший ветер и ливни оставили без света более 900 тыс. человек. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан. Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестны.

"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек.

"Вечерние Вести"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (725)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]