Арестович розповів, як можна було уникнути Іловайської трагедії (відео)

Арестович каже, що росіяни спочатку планували "Іловайськ" / фото УНІАН

Іловайська трагедія пересварила військових і народ з владою, вона триває досі.

Про це заявив радник глави Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

За його словами, російські війська від самого початку заманювали українських бійців до "коридору". Арестович переконаний, що трагедія має отримати політичну, військову та інформаційну оцінку.

"Нас всіх пересварили", - каже він.

Трагедія, на його думку, була неминучою, "хоча її можна було уникнути". Зокрема, як вважає Арестович, "коридори" для виходу українських бійців могли бути іншими, не узгодженими з РФ. Він також розкритикував оцінку стратегічної інформації довкола країни на той час.

Арестович зауважив, що росіяни мали подібний досвід створення "коридорів". Тому з початку операції в Іловайську планували його для уникнення прямих зіткнень і недопущення потрапляння військових РФ у полон.

Іловайська трагедія

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

"Вечірні Вісті"