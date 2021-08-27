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"Мы не простим, не забудем": Байден приказал нанести ответный удар после взрывов в Кабуле

  59   0 27.08.2021, 07:04 | Новости, Политика
"Мы не простим, не забудем": Байден приказал нанести ответный удар после взрывов в Кабуле

Джо Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если американские военные выдвинут такую просьбу.

Президент США Джо Байден приказал военным подготовить планы для совершения ударов по боевикам и объектам террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает The Guardian, информирует UAINFO.org.

По мнению Байдена, представители "Талибана" не оказывали содействие боевикам ИГИЛ в организации терактов в Афганистане. Американский лидер добавил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедших в Кабуле, а также привлечет их к ответственности.

"Мы не простим, мы не забудем. Мы вас выследим и заставим заплатить", - добавил он.

Также Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если американские военные выдвинут такую просьбу.

"Я заявил своим военным, что если нужны дополнительные силы - я их предоставлю. Но военные из Комитета начальников штабов, полевые командующие связались со мной и подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована изначально. То есть необходимо вывезти как можно больше людей в установленные сроки. Они считают, что это лучший способ действия", - заявил Байден.

Байден убежден, что США удастся найти и наказать виновных в теракте "без разворачивания крупных боевых действий".

"Мы можем, и мы обязаны завершить эту миссию - и это обязательно произойдет. Нас не остановят террористы, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Перевод

 

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