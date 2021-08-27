У МОЗ назвали місяць, у якому Україна може піти на новий локдаун

Кузін також допустив, що суворих обмежень вдасться уникнути.

Новий локдаун в Україні, можливо, запровадять у листопаді - саме тоді країна може наблизитися до "червоної" зони карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує UAINFO.org.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - заявив він.

При цьому Кузін зауважив, що при масовій вакцинації від коронавірусу локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень. Або ж зовсім не вводити. Попри те, що рішення про локдаун ухвалює місцева влада, головний санлікар допустив запровадження загальнодержавних обмежень. Це можливо у випадку істотного погіршення ситуації, уточнив він.

Кузін також уточнив, що наразі, попри загальне погіршення епідситуації в країні, найбільше страждають східні й західні області.

Раніше у Київській школі економіки заявили, що критична ситуація з COVID-19 наразі спостерігається у 16 регіонах.

За словами міністра охорони здоров'я, в Україні планують запровадити привілеї для українців, вакцинованих від коронавірусу. Для цього збираються перейняти досвід країн Європи та США, де такі привілеї вже працюють.