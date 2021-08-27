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Август – черный месяц стрессов для России

  12   0 27.08.2021, 07:32 | Новости, Мир
Август – черный месяц стрессов для России

Похоже, август 2021 года станет самым стрессовым месяцем для российской власти за последние несколько лет. И на то есть как внутренние, так и внешние причины.

Дело в том, что Россия сейчас переживет не только серьёзные внутренние, политические и социально общественные потрясения, но и внешние, пишет в своем блоге Злой одессит, информирует UAINFO.org

К внутренним потрясениям можно смело отнести пандемию коронавируса, которая за лето унесла десятки тысяч жизней россиян. Это показательные смертность и скачок заболеваемости, окончательно поставили крест на доверии к российской вакцине и не одной, как известно. К тому же, факт отказа российских властей от закупок западных вакцин, предпочетших проводить массовую вакцинацию посредством исключительно отечественных, сомнительного качества препаратов, стали причиной новой волны заболеваемости и роста смертности.

Кроме того, на фоне конвульсирующего в пандемической агонии населения РФ, аналогично коллапсировали российские леса. Рекордные в современной истории России пожары были зафиксированы в этом году в РФ, равно как и было зафиксировано то, что власти страны не стремились направлять все силы и средства на их тушение.

Именно лихорадящие страну пандемия и пожары, стали главным внутренним фактором, снижающим доверие среди населения к власти.

Внешним же фактором стала череда поражений на геополитической арене, в первую очередь - в Украине. 

Россия не смогла, несмотря на масштабные старания, сорвать визит в Украину, на 30-летие Независимости, что крайне символично, Вселенского патриарха Варфоломея. Направленные Москвой вначале 2021 года масштабные ресурсы на дестабилизацию социально-общественной обстановки в Украине, были потрачены впустую, подкосив репутацию и доверие к последней опоре Кремля - РПЦвУ.

Аналогично России, не смотря на применение беспрецедентных мер, не удалось сорвать саммит «Крымская платформа», который не только состоялся, но и стал самым масштабным международным мероприятием посвящённым проблематике оккупированного полуострова организованным в Украине. 

Фактически, многолетние старания России по лоббированию в международном сообществе идеи признания Крыма территорией России, познали тотальный крах. Россия не только затрачивала колоссальные суммы на содержание захваченной у Украины территории, но и на продвижение идей легитимизации оккупации полуострова, которые в итоге оказались с практически нулевым эффектом. А «Крымская платформа» и вовсе, как крышка гробы, очень гулко хлопнула на кремлевском амбициозном реваншизме.

Август - чёрный месяц для России. Подведение итогов лета, которые сплетены из провалов и фиаско, не лучшее занятие для аналитиков в Кремле. Ведь питая большие надежды на этот год, они получили на сегодняшний день лишь напоминание о своём месте в мировой политике. Месте на задворках. 

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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