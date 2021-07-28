Handelsblatt: "Северный поток-2" все еще может потерпеть поражение – из-за ЕС

Противостояние газопроводу со стороны правительства США было сломлено. Однако из Брюсселя германо-российскому проекту все еще грозят серьезные проблемы.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, информирует UAINFO.org.

Следует признать, что после долгих споров с правительством США германо-американская сделка по газопроводу, заключенная на прошлой неделе, в значительной степени предотвратила угрозу санкций со стороны Вашингтона. Но это не значит, что больше ничего не может потерпеть неудачу.

В ближайшие месяцы проекту все еще грозят серьезные проблемы, на этот раз в первую очередь со стороны Брюсселя. Ведь разрешение на ввод объекта в эксплуатацию еще не получено — а решение по нему принимается не на усмотрение немецких властей, оно должно соответствовать европейскому законодательству.

Правительство Германии признало это в совместном заявлении с США.

«Германия подчеркивает, что в отношении «Северного потока-2» она будет придерживаться как буквы, так и духа «Третьего энергетического пакета» в той мере, в какой это подпадает под немецкую юрисдикцию», — говорится в документе.

Примечательно здесь не только то, что недоверие правительства США, по-видимому, настолько велико, что американцы настояли на том, чтобы немцы повторили такую прописную истину, как соблюдение законов. Также примечательно, что США признали то, о чем любят молчать в немецких дебатах о трубопроводе: европейское законодательство является серьезным препятствием для «Северного потока-2».

Два года назад ЕС — вопреки сопротивлению правительства Германии — ужесточил газовую директиву. Она устанавливает строгие критерии для трубопроводов, ведущих в Европу. В частности, владелец газопровода не может одновременно быть его оператором, а ценообразование должно быть прозрачным. «Газпром» сопротивляется и тому, и другому.

Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы при сертификации учитывалась безопасность энергоснабжения. Однако вопрос о том, служит ли «Северный поток-2» энергетической безопасности Европы, является весьма спорным.

Если немецкие власти просто механически утвердят запуск трубопровода, у Брюсселя, как хранителя европейских договоренностей, не останется другого выбора, кроме как вмешаться. В том числе и потому, что Еврокомиссия должна доказать, что в щекотливых политических вопросах она вступает в спор не только с Польшей и Венгрией, подрывающими принципы правового государства — европейское право распространяется на всех, включая Германию.

«Российское руководство знает об опасности со стороны Брюсселя — и принимает меры предосторожности. Москва ограничила поставки газа в Европу, «чтобы оказать давление на Германию и Европейский Союз», пишет в своем анализе брюссельский эксперт по энергетике Алан Райли.

Взрывоопасным, если не сказать разоблачительным, является в этом контексте заявление, сделанное в мае Еленой Бурмистровой, топ-менеджером «Газпрома», ответственным за экспорт: с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» «Газпром» сможет удовлетворить дополнительный спрос, сказала она, — хотя ситуацию с поставками можно улучшить уже сейчас, с помощью существующих трубопроводов, проходящих через Украину.

Это говорит о том, что цель россиян — помочь «Северному потоку-2» быстро пройти сертификацию, напомнив европейцам об их зависимости.

Однако в конечном счете такими ломовыми методами Москва может добиться прямо противоположного тому, чего она хочет достичь. Чем более бесцеремонно Россия использует экспорт газа в качестве средства давления, тем сильнее, вероятно, будет сопротивление Брюсселя.