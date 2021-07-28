Опрос: Большинство украинцев не доверяет Зеленскому, лидер антирейтинга – Порошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко занимает второе место по уровню доверия среди украинцев…

Об этом свидетельствуют оглашенные результаты опроса социологической группы «Рейтинг», информирует UAINFO.org.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%.

Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%.

Сопредседателю фракции ОПЗЖ в парламенте Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%.

Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%.

Члену ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то 27,7% украинцев, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержали бы Зеленского.

13,4% респондентов поддержали бы бывшего президента Петра Порошенко, 11,4% — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 10,1% — нардепа «ОПЗЖ» Юрия Бойко.

Президентский антирейтинг возглавляет 5-й глава государства Петр Порошенко.

Антирейтинг возглавляет Петр Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

36% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 34% — Юрия Бойко, 29% — Владимира Зеленского, 26% — Олега Ляшко, каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока.