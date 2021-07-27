Климатические беды сулят новый скачок цен на продукты

Климатические беды, охватившие планету, сулят мировой экономике дальнейший разгон продовольственной инфляции, уже ставшей рекордной за 10 лет.

Наводнения в Европе, холода в Южной Америке и засухи в Канаде и США грозят обрушить урожаи и еще выше взвинтить цены на базовые продукты питания.

Об этом пишет Finanz, информирует UAINFO.org.

Индекс цен продовольственных товаров от ФАО рос беспрерывно с мая 2020-го по май 2021 года и на июнь оказался на 33,9% выше прошлогодних значений.

Зерновые стали дороже на 33,8% за год, мировые цены на кукурузу взлетели на 72% и обновили максимумы с 2013 года, в то время как пшеница подорожала на 31%.

Стоимость растительных масел взлетела на 82% год к году, индекс цен на молочную продукцию подскочил на 22%, мясо стало дороже на 15,8%, а сахар — на 58%.

И хотя в июне индекс ФАО впервые за год наконец начал снижаться (на 2,5% после роста на треть), облегчение может оказаться краткосрочным из-за экстремальных погодных условий в ключевых странах-производителях продовольствия.

Самые за последние два десятилетия морозы ударили по Бразилии, которая является крупнейшим в мире поставщиком сахара и апельсинового сока, а также ключевым производителем кукурузы и соевых бобов, отмечает Bloomberg.

На Бразилию проходится 40% мирового урожая кофе арабика, котировки которого на биржах взлетели на 17% за неделю и впервые с 2014 года превысили отметку 2 доллара за фунт.

Заморозки «увенчали» череду климатических несчастий в Бразилии после тяжелой засухи, которая истощила резервуары, необходимые для орошения.

Тем временем в Канаде палящая жара и засуха вызвали сотни лесных пожаров и уничтожили посевы по обе стороны границы с США.

В Британской Колумбии из-за пожаров тысячи железнодорожных вагонов, перевозивших зерно на экспорт, простаивали неделями, а фермерам пришлось продавать недорощенный урожай на корм скоту из-за увядания посевов под палящим солнцем.

На Европу после весенних морозов, повредивших посевы сахарной свеклы и ударивших по виноградникам и фруктовым деревьям, обрушились ливни и наводнения. Дожди вызвали риск грибковых заболеваний зерна и остановили тракторы на промокших полях.

В Китае наводнение в провинции Хэнань — ключевом регионе свиноводства — затопило фермы и повысило угрозу заболеваний животных.

«То, что происходит в одной части мира, в конечном итоге влияет на всех нас», — говорит Агнес Калибата, специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года.

«Некоторые сообщества уже переживают кошмары изменения климата», — отмечает она.

Продовольственная инфляция — это котел, в котором варятся революции: сопоставимый скачок мировых цен в начала 2010х спровоцировал волнения на Ближнем Востоке, получившие известность как Арабская весна.

В первую очередь страдают слабые экономики, где доходы населения низкие, а доля расходов на еду в семейных бюджетах максимальная, отмечает Майкл Эвери, аналитик Rabobank.

В худшем, гипотетическом случае мир может получить инфляцию «библейских масштабов» с резким обострением проблемы голода в беднейших государствах, считает он: помимо засухи и других проявлений экстремальной погоды, сказываются сбои в цепочках поставок, не восстановившихся после пандемии.

Искры волнений уже вспыхивают: граждане Кубы требуют отставки коммунистического правительства, в Иране тысячи людей выходят на протесты из-за нехватки воды, а в Ливане больше половины населения разом оказались за чертой бедности после дефолта и обвала национальной валюты.

По данным ООН, на конец 2020 года в мире голодали 768 миллионов человек, из которых две трети — это жители Африки южнее Сахары (264 млн человек) и Южной Азии (305 млн).