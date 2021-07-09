"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина», информирует UAINFO.org.

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…

Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением — конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», — сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.

«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», — сказал Зеленский.

Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.

«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО.

Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с альянсом», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.