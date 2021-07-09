Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:33

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

09:00

Путин может разрушить все планы Байдена относительно Афганистана – Politico

08:00

У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% – прогноз

07:03

"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

23:05

В ЄС подвоїли кількість вакансій для українців: кого та куди запрошують на роботу

22:09

Українцям обіцяють космічні ціни на житло: які квартири подорожчають найбільше

21:06

Світлана Фус: Кабачок – недооцінений багатьма овоч. Чим він корисний?

19:31

Кочетков: Нынешнее рейтинговое великолепие власти предельно обманчиво, и способно рухнуть в считанные месяцы

18:00

Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, – Time

16:24

Вратарю сборной Дании светили в лицо лазером во время пенальти. УЕФА открыл дело

15:21

Глава ВОЗ: Новые штаммы побеждают в гонке против вакцин

13:30

В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

12:00

Небоженко: Бурная геополитика внутри маленького Офиса

10:30

Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

08:58

Сергей Фурса: Китайская ловушка для Украины

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

  11   0 09.07.2021, 07:03 | Новости, Политика
"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина», информирует UAINFO.org.

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…

Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением — конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», — сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.

«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», — сказал Зеленский.

Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.

«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО. 

Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с альянсом», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (162)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]