У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% – прогноз

В асоціації тепловиків вважають, що підвищення тарифів поглибить кризу в галузі, оскільки обернеться зростанням боргів населення.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Про це повідомили в прес-службі асоціації, інформує UAINFO.org.

"За розрахунками підприємств теплокомуненерго, ціна теплової енергії має зрости від 15 до 40% залежно від структури споживачів в тому чи іншому місті. Однак очевидно, що без подальшого втручання всіх гілок влади у врегулювання кризи, оперативності та злагодженості їх дій, ми маємо колосальні ризики для початку і стабільного проходження опалювального сезону у всіх містах з централізованим опаленням", - зазначили в прес-службі асоціації.

За інформацією прес-служби, збільшення тарифів на тепло призведе до поглиблення кризи в тепловій галузі, оскільки це може обернутися зростанням боргів населення, в той час, як у тепловиків немає дієвих механізмів для їх врегулювання.

Тепловики вважають дискримінаційними угоди з держкомпанією "Нафтогаз України" про постачання газу, оскільки реальна ціна газу для виробництва теплової енергії для населення складе понад 9 грн за куб. м плюс вартість його розподілу 2,3 грн за куб. м, при тому що декларативна ціна в договорі з "Нафтогазом" вказана 7,42 грн за куб. м.

Для врегулювання ситуації з боргами за поставлений газ, які накопичили підприємства теплокомуненерго, в асоціації вимагають термінового прийняття в другому читанні законопроекту № 3508-д. він дозволить підприємствам ТКЕ списати борг в 50 млрд грн.

Крім того, такий борг є причиною ризику, що в будь-який момент роботу ТКЕ можуть зупинити, навіть серед зими, - якщо не НАК "Нафтогаз України" або "Нафтогаз Трейдинг", то оператори газорозподільних мереж (облгази).

"Також мають бути внесені зміни до державного бюджету щодо наявності джерела коштів на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію. Наша асоціація вже направила президенту України, Кабінету Міністрів України та РНБО відповідні звернення", - повідомила прес-служба.