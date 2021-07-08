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В ЄС подвоїли кількість вакансій для українців: кого та куди запрошують на роботу

  36   0 08.07.2021, 23:05 | Новости, Экономика
В ЄС подвоїли кількість вакансій для українців: кого та куди запрошують на роботу

Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня було тільки 7667 вакансій.

Українських фахівців найбільш популярних спеціальностей все активніше запрошують на роботу до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє opendatabot, інформує UAINFO.org.

У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік пропозицій для українських трудових мігрантів.

Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази.

Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня роботу пропонували тільки стосовно 7667 вакансіях. 

Які країни запрошують українців:

  • Польща,

  • Чехія,

  • Німеччина,

  • Литва,

  • Латвія.

Найбільш популярні спеціальності:

  • сантехнік,

  • електрик,

  • зварювальник,

  • різнороб,

  • пакувальник,

  • швачка,

  • кухар,

  • доглядальниця,

  • водій.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців.

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