Северный поток 2: Деньги. Вот реальные "европейские ценности", а не демократия и толерантность – Сазонов v

"Я смотрю, лютый батл по вопросу "Кто из украинских политиков более героически боролся с российским газопроводом Северный поток-2, а кто вообще не мешал строить" никак не затихнет. И придется уже как-то на пальцах объяснять простые вещи. Ребята, спор можно продолжать бесконечно просто ради спора и политики. Рвать глотку, сгибать клавиатуру - можно. А смысл? Неужели кто-то считает, что именно от украинской позиции зависит строительство газопровода, который даже не проходит по нашей территории? Там миллиарды вложенных евро, громадные интересы российского и немецкого бизнеса. Даже Дональд Трамп при всех титанических усилиях не смог остановить процесс. Слегка притормозить - да. Но не остановить.", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Потому что тут про интересы Украины и агрессию РФ никто не вспоминает - только бизнес. Деньги. Вот реальные "европейские ценности", а не демократия и толерантность. И проверка этого тезиса "Северным потоком-2" в качестве метода исследования - прекрасно подходит. России проект интересен. Очень. Германии интересен не меньше. Австрия в восторге. Они все на этом отлично зарабатывают. Теряет прилично Украина, Польша всерьез теряет тоже. И что? Немецкие и австрийские политики ориентируются на лобби бизнеса своей страны. И на наши заявления не реагируют. Могут, в предвкушении миллиардной прибыли, дать нам "помощь на развитие реформ". Желательно товарами и услугами. Под проценты и с условиями. То есть, как обычно.

Примите, как данность, мы никак не влияем на этот процесс - от слова совсем. Можно ввести Набсоветы на всех госпредприятиях и назначить туда исключительно иностранцев с рекомендациями посольств и получить славу реформаторов. Можно разогнать набсоветы и ввести прямое управление Кабмина в Нацбанк, Нафтогаз и Укрзализницю. Тут уже слава будет с обратным знаком. Но на скорость строительства газопровода между ФРН и РФ это никак не повлияет. И на отношение к этому проекту США. Мы не центр Вселенной, прекратите уже пестовать и взращивать манию величия.

Единственная правильная линия поведения Украины на фоне строительства и перспективах достройки "Норд Стрим-2" это рост собственной добычи газа. Мы вторые или третьи в Европе по разведанным запасам - эксперты до сих пор спорят, но это не принципиально. Мы можем прекрасно загрузить ГТС собственным газом. И зарабатывать на его экспорте, потеснив Россию на рынках ЕС. Значит, нужно предельно упростить вход инвестора на этот рынок, чтобы не полгода уговаривать Полтавский (например) облсовет и еще год - Минэкологии, а получать разрешение на добычу за три дня. И будет нам счастье. Это если от мифов в политике к реальности перейти", - завершает политолог.