Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:05

В Bellingcat рассказали о преступлениях спецслужб России за последние семь лет

18:01

Керівник Microsoft: 1984 рік Орвелла може настати вже у 2024-му

17:01

NEXTA обнародовала расследование о Лукашенко: его семья обогатилась на контрабанде сигарет

16:06

Ребров претендует на пост главного тренера Тоттенхэма

15:05

Сергей Быков: Россия выстрелила себе в ногу, запретив принимать самолеты, которые летят из Европы в обход Беларуси

14:01

"Не шкідливі, а навіть корисні", – фахівці радять не боятись нітратів у ранніх овочах 

13:00

"Мученица" Марченко занимает место “серого кардинала” Медведчука – блогер

12:05

"Держінститути Білорусі редукувались до рівня режиму. Кожен виживає, як може", – білоруський політолог

10:57

Кулеба: Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича (відео)

10:30

Померла 30-річна зірка американських фільмів жахів. ФОТО

10:00

Портников: Судьба России будет решаться на улицах

09:00

На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

00:15

Нужно сказать спасибо Байдену за его решение по "Северному потоку-2" – мнение

23:03

Індійська поліція арештувала блогера, який запустив собаку у повітря

22:30

Дочь знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи попала в психиатрическую клинику после двойного изнасилования

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В Bellingcat рассказали о преступлениях спецслужб России за последние семь лет

  4   0 28.05.2021, 19:05 | Новости, Мир
В Bellingcat рассказали о преступлениях спецслужб России за последние семь лет

За последние семь лет сайт журналистских расследований Bellingcat разоблачил более полутора десятка преступлений с участием спецслужб РФ. Преимущественно это покушения на жизнь или акты саботажа.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил ведущий исследователь России в Bellingcat Христо Грозев, который выступил в качестве свидетеля на слушаниях в Комитете иностранных дел Палаты представителей США, пишет Обозреватель.

По его словам, во всех случаях преступления были спланированы, многие из них были совершены за пределами России.

За большинством из этих преступлений стоит российская военная разведка - ГРУ. Речь идет, в частности, о:

- организации взрывов на складах боеприпасов, в том числе в Чехии в конце 2014 года, в результате которых погибли мирные жители,

- покушениях на жизнь болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева и двух других граждан Болгарии в 2015 году,

- взрывах на нескольких болгарских складах оружия, предназначенного для экспорта в Грузию и Украину,

- отравлениях Сергея и Юлии Скрипалей и Дона Стерджеса в Великобритании в 2018 году.

Исследователь отметил, что все эти убийства и теракты совершены непосредственно под руководством ГРУ, исполнители получили за них награды в России.

"Мы обнаружили более 30 членов группировки, которые за последнее десятилетие осуществили сотни поездок по Европе и миру с фиктивными удостоверениями личности, выданными правительством", - сказал он.

По словам Грозева, Bellingcat показал существование программы убийств внутри РФ, осуществляемых подразделением ФСБ, часто в сотрудничестве с научно-технической службой, которая оказывает помощь по использованию химического оружия и маскировки ее следов. Именно эти два подразделения ФСБ, очевидно, спланировали и совершили отравление Алексея Навального в августе 2020 года.

Члены тех же групп ФСБ вели систематическое наблюдение за другими, не менее пяти, гражданами РФ, которые в конце были отравлены неустановленными химическими веществами, и по крайней мере трое из них умерли. Среди жертв были политические оппозиционеры, в частности Владимир Кара-Мурза, который был отравлен по меньшей мере дважды, а также другие российские журналисты и правозащитники.

В 2019 году Bellingcat со своими партнерами нашли доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Расследования обнаружили прокси-структуру, проводившую зарубежные операции под руководством ФСБ, которую не без иронии называют "службой борьбы с терроризмом и экстремизмом". Она действует под прикрытием так называемой группы компаний "Вымпел", маскирующейся под частную охранную фирму, которая принадлежит бывшим офицерам ФСБ.

"На самом деле она является отрядом убийц, выполняет заказы ФСБ так же как и оперативники ГРУ, члены которого получили высокие военные награды России и передвигаются по миру с выданными правительством фейковыми удостоверениями", - добавил исследователь.

 

 

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (713)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]