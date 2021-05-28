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Bloomberg: Беларусь может создать проблемы для встречи Путина с Байденом

  68   0 28.05.2021, 21:03 | Новости, Политика
Bloomberg: Беларусь может создать проблемы для встречи Путина с Байденом

Перед важной встречей с президентом США, Владимир Путин проводит линию предела западного давления на Россию с помощью Беларуси.

Сегодня он проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. Таким образом, Путин публично поддержит союзника, которого Евросоюз обвиняет в государственном пиратстве из-за принудительного приземления самолета Ryanair ради ареста белорусского журналиста, - пишет Bloomberg, информирует UAINFO.org 

ЕС ужесточает санкции против режима Лукашенко и критикует Россию за то, что она поддерживает бывшего советского председателя колхоза. Кремль же видит возможность еще больше привязать Беларусь к своей орбите.

"В Европе и США усиливается убеждение, что Беларусь не могла совершить нечто подобное самостоятельно. И Россия сыграла определенную роль. Это может испортить осторожный, но позитивный подход, который мы наблюдали в последнее время со стороны Вашингтона и Москвы", - сказала директор Control Risks в Лондоне Оксана Антоненко.

Bloomberg напоминает, что новое напряжение появилось перед первой президентской встречей Владимира Путина с Джо Байденом, которая пройдет 16 июня в Женеве. Во время нее лидеры США и России обсудят конфликт в Украине, ядерное оружие и кибератаки. Россия обвиняет Запад в попытках подорвать ее безопасность из-за так называемой "цветной" продемократической революции в Беларуси, пытаясь расширить влияние ЕС и НАТО, как это произошло в Украине и Грузии. Путин поддержал Лукашенко в его жестоком подавлении протестов, которые в прошлом году вспыхнули после сомнительных президентских выборов. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против Беларуси. Москва согласилась выдать Минску 1,5 миллиарда долларов займа, а также подписала соглашения о поставках нефти и газа на год.

В то же время, Кремль пытается сократить для себя финансовое бремя поддержки неэффективной экономики Беларуси. В 2006 году энергетические субсидии составляли 19% белорусского ВВП. В прошлом году они были сокращены до 1%. Россия до сих пор крупнейший инвестор и торговый партнер для Беларуси. Но Лукашенко на протяжении последних лет все равно сопротивлялся требованиям Москвы углубить интеграцию в рамках "Союзного государства", боясь, что территориально крупный сосед просто поглотит его страну.

За годы своего президентства, которое началось в 1994 году, Лукашенко умело играл на неприязни ЕС и России друг к другу, чтобы сохранить свою независимость. Но принудительное приземление самолета Ryanair 23 мая раздражило ЕС. Так что у Лукашенко не осталось пространства для маневров после ареста журналиста Романа Протасевича и его девушки. Им грозит до 15 лет тюрьмы из-за обвинений в организации массовых беспорядков.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что ЕС готов к "широкой и длинной спирали санкций". Белорусской государственной авиакомпании уже запретили входить в европейское небо. А европейские авиалинии избегают воздушного пространства Беларуси. Одной из новых целей может стать белорусская калийная промышленность, которая остается ключевым источником иностранной валюты.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину во время переговоров в Минске, что Белоруссия рассчитывает на поддержку России на фоне все большего западного давления.

"Способность Лукашенко использовать Россию против других стран радикально сократилась. Но он все чаще будет приезжать, чтобы просить деньги", - сказал глава кремлевского "Совета по международным делам" Андрей Кортунов.

В свою очередь, директор белорусской инициативы в Chatham House Ригор Астапения заметил, что санкции против Беларуси "определенным образом" повлияют и на Россию из-за тесных связей между компаниями в обеих странах. Путин же не может отказаться от Лукашенко, потому что "у Кремля нет надежной альтернативы", - пояснил исследователь московского Центра Карнеги Артем Шрайбман.

"Россия может и заинтересована в том, чтобы Лукашенко постепенно отдал власть. Но не очевидно, что она может сделать, чтобы это произошло", - пояснил Шрайбман.

УНИАН

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