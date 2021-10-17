Два человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГСЧС

В Золочевском районе Львовщины утром 17 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС во Львовской области

"17 октября в 07:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Тернополь в с. Ясеновцы Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.